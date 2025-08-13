البورصة تعلن قيد أسهم "جيوس" بشكل مؤقت اعتبارًا من الغد

كتبت- أمنية عاصم :

قررت لجنة قيد الاوراق المالية الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة جيوس للتجارة والمقاولات - Geos ، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 105,000,000 جنيه موزع على 105,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

ووفق البيان المنشور على شاشة البورصة، أوضحت البورصة أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، بحسب البيان.

وتابعت لجنة القيد، على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وأكدت على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط " مقاولات وإنشاءات هندسية " اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14/08/2025، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة" GEOS.CA " .

وتابعت ضرورة أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفق البيان.