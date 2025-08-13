إعلان

الرئيسي دون مستواه القياسي.. الأحمر يخيم على مؤشرات ختام جلسة البورصة

03:17 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

البورصة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.41 %عند مستوى 35855 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.1 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 13.16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 49.32 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.26 %عند مستوى 36003 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة