الرئيسي دون مستواه القياسي.. الأحمر يخيم على مؤشرات ختام جلسة البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.41 %عند مستوى 35855 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.1 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 13.16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 49.32 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.26 %عند مستوى 36003 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.