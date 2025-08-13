كتبت- آية محمد:

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات البرنامج الصيفي للسلامة الرقمية "Digi-Safe" بمحافظة الإسكندرية، والذي يأتي تحت شعار "صيف رقمي آمن" وفي إطار مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت.

واستهدف البرنامج الطلاب والمعلمين والأخصائيين التربويين بمدرسة مصطفى النجار بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وتضمنت فعالياته محاضرات وورش عمل تفاعلية لرفع الوعي بالأخطار الإلكترونية على الإنترنت وسبل الحماية منها.

وقدم التدريب خبراء من مبادرة المواطنة الرقمية، واستفاد منه 127 متدربًا، منهم 65 معلمًا وأخصائيًا تربويًا و62 طالبًا بالصفوف الإعدادية والثانوية.

ويأتي البرنامج الصيفي للسلامة الرقمية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وفاعلٍ في المجتمع الرقمي، قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة بثقة وأمان.