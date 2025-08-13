كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية "عمّان" برئاسة رئيس وزراء البلدين تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تم بحث تفعيل البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه خلال فعاليات اللجنة بين معهد التخطيط القومي في مصر، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

وأضافت الوزيرة أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.

وأشارت "المشاط"، إلى الدور المحوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كإحدى الآليات الرئيسية التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، والتي تمثل أقدم اللجان العليا الثنائية العربية بأكمله، مشيرة إلى الإسهامات القوية على مدار 32 دورة انعقاد في دعم العلاقات الثنائية في مجالات العمل المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات أمام مسارات التعاون المتبادلة.

وأشارت "المشاط" إلى إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط فيما يتعلق بجهود البلدين في تفعيل التوصيات الصادرة عن “مراجعة الحوكمة العامة" والتي أطلقتها كل من مصر والأردن، في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، وكذا الدروس المستفادة في إعداد التقارير الطوعية المحلية (VLRs)، ودور اللجنة العليا للتنمية المستدامة بالأردن.