رئيس البورصة المصرية: نسعى لتطوير سوق الأوراق المالية غير المقيدة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن خطة لتطوير سوق الأوراق المالية غير المقيدة، مؤكدًا أن اهتمام البورصة لا يقتصر على الشركات المقيدة فقط.

وقال الشيخ في حوار خاص مع "إكسترا نيوز" أن البورصة تعمل على تحسين تداول هذه الأوراق عبر تطوير آلية "القبول الآلي للأوامر".

وأوضح أن هذه الخطوة ستوسع نطاق التداول ليشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، لكن بشرط أساسي هو إيداعها في الحفظ المركزي.

وتابع: تأمل البورصة من خلال ذلك في تشجيع الشركات على الإيداع المركزي لما له من مزايا كبيرة، وتشمل الخطة أيضًا العمل على توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات لتجهيزها للقيد في البورصة في مرحلة لاحقة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس البورصة أن الأداء التاريخي للسوق يعكس الدعم الكبير من الدولة والبرنامج الاقتصادي الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية تطوير شاملة للبورصة، وُضعت في أغسطس 2023، وتتكون من 31 هدفًا تتناسب مع احتياجات سوق المال.

اقرأ أيضًا:

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كليات ومعاهد متبقية لطلاب الثانوية "أدبي"

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى العربي