قررت شركة "فودافون" أمس تعديل رسوم السحب النقدي من خدمة "فودافون كاش"، وأصبحت الرسوم ثابتة بقيمة 5 جنيهات على عملية السحب، وذلك حتى حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من احتساب 1% من إجمالي المبلغ المسحوب كما كان سابقًا.

وفي حال تجاوز إجمالي السحوبات الشهرية 5 آلاف جنيه، يتم احتساب رسوم بنسبة 1% على المبالغ الزائدة عن هذا الحد.

ويُعد الاطلاع على رسوم السحب أمرًا مهمًا لمستخدمي المحافظ الإلكترونية، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من العملاء في تنفيذ معاملات مالية متنوعة مثل دفع الفواتير، وتحويل الأموال، والتسوق عبر الإنترنت، وسحب الأموال نقدًا.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" رسوم السحب التي تحددها شركات المحمول الأربعة "فودافون، واورنج، ووي، وإي آند"، بالإضافة إلى أبرز ماكينات البنوك التي تتيح خدمة السحب من المحافظ الإلكترونية.

عملاء فودافون كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي"CIB"، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك عوده، والمصرف المتحد، وبنك قطر الوطني"QNB"، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي المتحد".

رسوم السحب:

رسوم السحب: 5 جنيهات على المبالغ حتى 5 آلاف جنيه شهريًا، و1% على المبالغ الزائدة عن ذلك.

عملاء اورنج كاش

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك عوده، والبنك المتحد، والبنك التجاري الدولي"CIB"، والبنك الأهلي القطري"QNB"، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك المصرف المتحد "بالتعاون مع ميزة".

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 3 جنيهات.

عملاء "We Pay"

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وبنك المصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي"CIB"، وبنك قطر الوطني"QNB"، وبنك عوده، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المتحد، وبنك قناة السويس."

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 5 جنيهات.

عملاء" إي آند" موني

ماكينات البنوك التي تتيح الخدمة:

"البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني"QNB"، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك عوده، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان."

رسوم السحب: 1% من إجمالي المبلغ المسحوب، بحد أدنى 1 جنيه.

