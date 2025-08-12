انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن، والتفاح، والسمك البلطي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء