كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والزيت، والبيض البلدي، والأرز السائب، والدقيق، والسكر، والعدس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، والأبيض، والمسلي الصناعي، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.02 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.42 جنيه، بزيادة 2.9 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.99 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.47 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.12 جنيه، بتراجع 1.59 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.92 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.49 جنيه، بتراجع 6.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.15جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.15 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.13 جنيه، بتراجع 2.85 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.91 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.57 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.51 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.45 جنيه، بزيادة 4.51 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.06 جنيه، بزيادة 5.94 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.97 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.6 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.