

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن تراجع سعره بحلول تعاملات مساء الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول تعاملات مساء الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4580 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3925 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3053 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36640 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15 % إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.