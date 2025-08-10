المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقمًا قياسيًا جديد في بداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.27% عند مستوى 35906 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد ليواصل تحقق مستوى قياسيًا جديدًا ببداية أولى جلسة تداول الأسبوع الحالي.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55 %.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.93 % عند مستوى 35809 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.