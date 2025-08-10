إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقمًا قياسيًا جديد في بداية التعاملات

11:08 ص الأحد 10 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.27% عند مستوى 35906 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد ليواصل تحقق مستوى قياسيًا جديدًا ببداية أولى جلسة تداول الأسبوع الحالي.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55 %.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.93 % عند مستوى 35809 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي بداية التعاملات الصباحية جلسة اليوم الأحد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟