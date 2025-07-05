كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وصول ذراع التحميل البحري الأخير (Loading Arm) إلى مطار القاهرة، حيث تم شحن الذراع جوًا عبر طائرة نقل "أنتونوف" إلى جمهورية مصر العربية، وهو ذراع التحميل المخصص لرصيف وحدة التغييز الرابعة "وينتر" التي من المقرر ربطها بالشبكة القومية عن طريق رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، وذلك تمهيداً لاستقبال الوحدة وبدء التشغيل وفقاً للجدول الزمني المحدد.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تجدر الإشارة إلى أن هذا الذراع هو الذراع الأكبر عالميًا، وتم شحنه جوًا على متن طائرة مخصصة ضمن 4 طائرات فقط عالميًا يمكنها إتمام عملية الشحن، وذلك في إطار ضمان الجاهزية الكاملة لتغذية الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

في إطار مواصلة وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطتها الشاملة لتعزيز جاهزية وحدات التغييز العائمة وتأمين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف.

ومن المقرر وصول وحدة التغييز العائمة "إينيرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالأردن خلال شهر يوليو الجاري، حيث يتم استكمال تجهيزها فنياً لتكون وحدة طوارئ إضافية تُعزز تأمين الإمدادات في المنطقة خلال موسم الذروة الصيفية عبر خط الغاز العربي.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية استراتيجية تركز على دعم مرونة منظومة الغاز الطبيعي إقليميًا، وتعزيز قدرات التغييز وسرعة الاستجابة لأي مستجدات طارئة، بما يضمن استمرار تدفق الغاز بكفاءة واستقرار إلى القطاعات الحيوية بالدولة.