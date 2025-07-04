كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم إغلاق التزايد على عدد من المناطق بالبحر المتوسط و خليج السويس و الصحراء الغربية و تم تلقى عدد من العروض من الشركات العالمية والخاصة لمنطقة رحمات التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) ومنطقة شمال يوليو التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و٣ مناطق تابعة لشركة جنوب الوادى القابضة و هى منطقة شمال البركة و شرق جبل الزيت و جنوب شرق راس العش.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم إعلان نتائج التقييم والإسناد خلال شهر أغسطس.

ولاتزال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG )تقدم عدد من الفرص الاستثمارية فى جميع الأحواض الجيولوجية بما يدعم خطط الوزارة فى جذب استثمارات جديدة و زيادة الإنتاج.