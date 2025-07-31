كتبت- منال المصري:

تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد" وإيناكتس مصر، التعاون مع "iCareer"، لتنظيم الملتقى التوظيفي الثاني "NextGen Onboard"، ضمن شراكة استمرت لعامين، بهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب من خريجي الجامعات.



ويهدف هذا الملتقى، وفق بيان الوكالة اليوم، إلى تعزيز فرص العمل وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك في إطار جهود مشتركة لتحقيق انتقال اجتماعي عادل.



ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى الثاني مشاركة أوسع من شركات القطاع الخاص البارزة التي تسعى لتوظيف الكفاءات الشابة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، الصناعات الغذائية، والتنمية الدولية. بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة سيتضمن الملتقى ورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة تركز على أحدث التوجهات والاحتياجات في سوق العمل.



وقال أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد"، إن "برنامج 'NextGen Onboard' والملتقيات التوظيفية التي أقمناها خلال العامين الماضيين كانت خطوات محورية نحو تمكين وتدريب الشباب المصري.



وأوضح أن شراكتنا أثمرت عن توفير أكثر من 250 فرصة عمل جديدة، مع التزامنا بأن 50% من هذه الفرص مخصصة لتمكين النساء.



وقالت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصر، إنه خلال هذه الشراكة، تمكنا من تقديم الدعم والإرشاد المتكامل للطلاب والخريجين من خلال نخبة من أفضل خبراء التدريب، مما مكنهم من اكتساب المهارات اللازمة والاندماج بنجاح في سوق العمل.



نيابة عن الحكومة الألمانية، تقوم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر من خلال مشروع شراكات التوظيف وترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ برنامج "NextGen Onboard" بالشراكة مع إيناكتس مصر. اتبع هذا الرابط للمزيد من المعلومات حول المشروع.





