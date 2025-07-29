كتبت- دينا كرم:

أوضح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء بنجاح من تنفيذ خطة استباقية لتأمين منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، عبر تنويع مصادر التوريد والاعتماد على بدائل متعددة، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي واستقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال سفن التغييز.

وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق مرونة واستدامة منظومة الإمداد، وتمكين القطاع من مواجهة أية تحديات أو متغيرات طارئة.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال لقاءه مع مريم المهيري رئيس مكتب الشئون الدولية بديوان عام الرئاسة ومدير الشركة العالمية القابضة والوفد المرافق لها، خلال زيارته لدولة الإمارات.

وخلال الاجتماع استعرض بدوى محاور عمل الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمر باعتبارها من أولويات اهتمام القيادة السياسية والحكومة .

كما استعرض بدوي ما تحقق من تقدم كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين من تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إلى جانب تحديث نظم استغلال الذهب والمعادن لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للمستثمرين، وتطوير وتوحيد نظام التراخيص لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

وأكدت مريم المهيري على سعادتها بحضور الوفد المصري وأنها تأمل في زيادة تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل الروابط الوطيدة بين الجانب المصري والإماراتي .