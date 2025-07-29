خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر وانخفاض الدواجن والحديد

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

12 جنيهًا لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟