ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:36 ص 15/01/2026

أسعار البيض

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.71 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 148.83 جنيهًا، بزيادة 53 قرشًا.

فيديو قد يعجبك



