"الضرائب" توزع أجهزة "POS" مجانًا للمنضمين للنظام المبسط في الإسكندرية

كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويا .

وأوضحت في بيان اليوم أن عملية التوزيع التي بدأت في محافظة القاهرة شهدت إقبالًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا، وها هي اليوم تمتد إلى محافظة الإسكندرية من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين بوجه بحري.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يقدم فرصًا استثنائية، منها:

إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل ، وضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال ، وإعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات ، وتقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا بدلًا من 12

وإعفاءات من ضرائب ورسوم متنوعة (الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، التنمية، الشهر العقاري)

وأكدت "رشا عبد العال" أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج ( 1 / 10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأوضحت أن الممولين يمكنهم استلام أجهزة نقاط البيع بشكل فوري بعد الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك بمقار: وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة ، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية.

وشددت، على أن المصلحة لا تطلب من المنضمين لهذا النظام سوى: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها ، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.