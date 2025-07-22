كتبت- أمنية عاصم:

بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع سفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر تعزيز التعاون بشأن الفرص الاستثمارية والصناعية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا كبيرا ومستمرًا، معربًا عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون مع الجانب الهندي إلى آفاق أوسع.

وبحسب البيان المرسل اليوم، أشار الوزير إلى حزمة الحوافز والتيسيرات المتكاملة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة المصانع والشركات التابعة للوزارة للتعرف عن قرب إلى الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها: صناعة الأدوية، وخاصة في مجال المواد الخام الفعالة وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، إلى جانب الأنشطة التعدينية والفندقية، التي يوجد بها بالفعل تعاون مع عدد من الشركات الهندية.

واستعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة ومجالات عملها والفرص الاستثمارية التي تتيحها، بما يمثل قاعدة واعدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.