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وزير المالية: نؤمن بالدور المحوري للإعلام في دفع التكامل الاقتصادي

06:50 م الإثنين 21 يوليه 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نؤمن بالدور المحوري للإعلام في دفع مسار التكامل الاقتصادي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الوزير، وفق بيان اليوم، في لقائه مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إننا نعمل على تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الاقتصادي والمالي والضريبي والجمركي والأهداف التنموية.

وأضاف الوزير، أننا مهتمون بتوفير فرص تدريبية متميزة في السياسات الاقتصادية والمالية لشباب الإعلاميين والصحفيين، لافتًا إلى أننا نعمل على شرح وتبسيط جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير، أننا نتطلع إلى آفاق جديدة للتعاون المثمر مع صنَّاع السينما، وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الوعي الوطني.

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أحمد كجوك وزير المالية الدور المحوري للإعلام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي
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