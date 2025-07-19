استقرار أسعار النفط بعد إعلان عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

كتبت- دينا كرم:

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس، وسط أنباء متباينة عن الاقتصاد الأمريكي والتعريفات الجمركية ومخاوف بشأن إمدادات النفط في أعقاب أحدث عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 % لتبلغ عند التسوية 69.28 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 % لتغلق عند 67.34 دولار.

وأدى ذلك إلى انخفاض كلا الخامين القياسيين بنحو 2% خلال الأسبوع.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الإدارة تتطلع الآن إلى معدل رسوم جمركية متبادلة يتجاوز 10%، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق.

وقال محللون في سيتي ريسيرش التابعة لمجموعة سيتي جروب الأمريكية في مذكرة "إن التعريفات الجمركية المتبادلة المتوقعة حاليا، إلى جانب الرسوم القطاعية المعلنة، قد تدفع معدل التعريفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 25%، متجاوزا ذروة الثلاثينيات، وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتجلى التعريفات الجمركية بشكل متزايد في التضخم".

يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لصناعات النفط والطاقة في روسيا.

قال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "قوبلت العقوبات الجديدة على النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع برد فعلٍ فاتر من السوق".

وأضافوا: "يعكس هذا شكوك المستثمرين في أن الرئيس ترامب سينفذ تهديداته، واعتقادهم بأن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تكون أكثر فعالية من المحاولات السابقة".

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي لن يستورد بعد الآن أي منتجات نفطية مصنوعة من الخام الروسي، على الرغم من أن الحظر لن ينطبق على الواردات من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا.

وتظهر بيانات كبلر أن الهند هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي في حين تأتي تركيا في المرتبة الثالثة.

وقال نائب رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي جانيف شاه "هذا يظهر مخاوف السوق من فقدان إمدادات الديزل إلى أوروبا، حيث كانت الهند مصدرا للبراميل".

اقرأ أيضًا:

يصل إلى 50% من الباقة.. تنظيم الاتصالات يقر تعويضا إضافيا لمستخدمي الإنترنت

"منتجي الدواجن": جاري الاتفاق على توريد دفعة أولى 2000 طن دواجن لـ"مستقبل مصر"

5.8 مليار دولار.. كيف تسد مصر الفجوة التمويلية خلال العام الحالي؟