ما هي أول 5 قطاعات تتصدر تداولات جلسة اليوم بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت 5 قطاعات قيم تداولات البورصة وبحصة سوقية بلغت 63.9% من إجمالي تداولات السوق خلال جلسة اليوم، ليأتي قطاع العقارات تداولات في الصدارة بقيمة تداولات بلغت 811.01 مليون جنيه بحصة سوقية تصل لـ 18.1% وبحجم تداولات سجلت 228.7 مليون ورقة مالية منفذة.

وجاء قطاع الخدمات مالية غير مصرفية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 732.42 مليون جنيه بحصة سوقية تصل لـ 16.4% وبحجم تداولات سجلت 296.78 مليون ورقة مالية منفذة.

وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة تداولات بلغت 613.76 مليون جنيه بحصة سوقية تصل لـ 13.7% وبحجم تداولات سجلت 256.33 مليون ورقة منفذة.

وسجل قطاع الموارد الأساسية حجم تداولات بلغت 381.47 مليون جنيه ليحتل المركز الرابع بحصة سوقية تصل لـ 8.5% وبحجم تداولات سجلت 28 مليون ورقة منفذة.

واحتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الخامس بحجم تداولات بلغت 323.11 مليون جنيه بحصة سوقية تصل لــ 7.2% وبحجم تداولات سجلت 150.91 مليون ورقة منفذة.

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