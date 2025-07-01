بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 1-7-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3100 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3985 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4650 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 37200 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165265 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 265700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.40% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.