كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3074 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3952 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5269 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52690 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163865 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 263450 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.76% إلى نحو 3328 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





