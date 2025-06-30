كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو الكابوريا، والجمبري الصغير ، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و 85 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 340 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و 200جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.