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تنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى

01:12 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:

- أول أيام عيد الأضحى "الجمعة 6 يونيو": إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

- اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى "السبت 7 يونيو" وحتى نهاية إجازة العيد، يبدأ التعامل مع الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، على أن تكون مواعيد التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع ومراكز الخدمة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك طبقًا للمواعيد الصيفية المقررة مسبقًا.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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