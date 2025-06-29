كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3053 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3925 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162777 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 261700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61 % إلى نحو 3274 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.