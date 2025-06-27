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أسعار مواد البناء اليوم 27-6-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الجمعة 27 يونيو 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38209.66 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39381.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4073.64 جنيه.

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