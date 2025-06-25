كتبت- دينا كرم:



قام كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال تجهيز وتعديل سفينة التغييز "Energos Eskimo" بميناء العين السخنة، إيذانا لنقلها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد لإعادة تغييزه وضخه فى الشبكة القومية للغاز.







وأكد بدوي خلال الجولة، أن هذه الزيارة تأتي في سياق المتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على جاهزية قطاع البترول لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى حرصه على التواجد بين العاملين على أرض الواقع للاطمئنان على خطط وبرامج العمل والتعرف على أي تحديات قد تعوق تنفيذ هذه الخطط والعمل على مواجهتها بدعم كامل من الدولة.



وتابع الوزير خلال الجولة موقف تقدم الأعمال والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من هذه الأعمال التى تنفذها شركة بتروجت بالتعاون مع شركتى إنبى وجاسكو ، وذلك تمهيداً لاعتمادها من المؤسسات الدولية المعنية بمعايير الجودة العالمية فى هذا النشاط من صناعة الغاز قبل مراحل التشغيل.







واختتم الوزير جولته مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تأمين منظومة الطاقة الوطنية، وأن ما يتم تنفيذه اليوم هو ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية تضع أمن الطاقة كأولوية وطنية قصوى والجميع يعمل على تحقيقها.