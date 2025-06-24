كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أبريل 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 384 مليار جنيه.

وبحسب البيان المرسل اليوم من الهيئة، تنقسم تلك التمويلات على النحو التالي 180.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و 35.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و 52.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و 31.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و 22 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و 48.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 13.6 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وأضاف التقرير، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بلغ 3.4 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2025، فيما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.9 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية أبريل لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 38.4 مليار جنيه.

وتابع البيان، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 22.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه في شهر أبريل 2025.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 18.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه، وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 8.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025.