كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و 71 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، فيما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50 جنيه للشراء، و50.1 للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، ، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.11 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و50.87 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.