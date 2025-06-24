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هيئة البريد توضح حقيقة فتح باب التقديم لمدارس البريد 2025

10:51 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

هيئة البريد

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كتبت- آية محمد:

في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التقديم أو الإعلان عن شروط الالتحاق بـ"مدارس البريد"، أكدت الهيئة القومية للبريد أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن مدارس البريد قد تم إلغاؤها منذ سنوات، ولم يعد هناك أي كيان تعليمي تابع للهيئة تحت هذا المسمى.

وشددت الهيئة على حرصها الدائم على الشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وفي هذا الإطار، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بأنشطة الهيئة، تجنبًا لنشر أخبار مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.

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