كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات حاسمة بشأن انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، تضمنت التشديد على ضرورة الالتزام التام بمواعيد توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم داخل اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في هذه العملية، مهما كانت الظروف أو المبررات.

وأوضح الوزير، في تعليماته الرسمية، أن عملية توزيع الامتحانات يجب أن تتم بدقة وفق التوقيتات المحددة سلفًا، مشيرًا إلى أن أي تأخر في بدء اللجنة أو تسليم الكراسات الامتحانية يُعد إخلالًا بنظام الامتحان، ويجب التعامل معه على الفور.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن في حال حدوث أي تأخير غير متوقع، يجب تعويض الوقت الضائع للطلاب، على أن يتم ذلك بإشراف كامل ومباشر من قيادات المديريات التعليمية، لضمان العدالة لجميع المتقدمين للامتحانات وعدم الإضرار بحقوقهم.

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