القليوبية - أسامة عبد الرحمن:



كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أن أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق إجابة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية مازالت مستمرة، مشيرة أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من محافظ القليوبية.

وقال مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية: "إنه جرى الانتهاء من تصحيح 4 مواد ورصدها، وجاري الانتهاء من الباقي؛ تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأسبوع الجاري".



وأضاف مصطفى عبده، أن نسبة النجاح هذا العام، ستكون مرتفعة ومرضية، مشيرًا إلى أن كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية مركزي، وأن أعمال التصحيح والرصد تحتاج إلى وقت أكثر ودقة كبر، فضلا عن تداخل أعمال التصحيح مع انتدابات الدبلومات والثانوية العامة، ما يسبب ضغطا هائلًا على مُقدري الدرجات والموجهين العموم وأعضاء الكنترول.



وأكد وكيل وزارة التعليم، أنه شدد على المصححين والقائمين على كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بضرورة مراعاة الدقة والتأني في تقدير الدرجات وفق النماذج المقررة، والتدقيق في أوراق الإجابة.



وأشار وكيل وزارة التعليم، أن ذلك يأتي لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، وكذلك رصد الدرجات، ومراجعة وتصحيح كل الإجابات وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب، مشيرا إلى أن النتيجة ستعلن على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.





