انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بجنوب سيناء في يومها الثالث

12:53 م الإثنين 18 أغسطس 2025
جنوب سيناء- رضا السيد:
أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير في هدوء وانتظام في يومها الثالث، ولم يجري رصد أي تجاوزات أو شكاوى من الطلاب.
وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية فى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لإزالة أى عقبات بصورة فورية.
وأشار إلى أنه جرى التأكيد على توفير الجو الهادئ المناسب للطلاب، وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدا أن الطلاب أدوا اليوم الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية دون وجود أي شكاوى.
وناشد وكيل الوزارة، الطلاب والملاحظين والمراقبين بضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم تواجد التليفونات المحمولة داخل اللجان.
جدير بالذكر، أن تعليم جنوب سيناء استعدت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ 6 لجان، بمدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر ونويبع وأبو رديس.

