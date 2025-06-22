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تعاون بين "هيئة الاستثمار" ووزارة الصحة والسكان لإعداد دراسات الجدوى

01:22 م الأحد 22 يونيو 2025

الهيئة العامة للاستثمار

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كتبت- منال المصري:

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برنامج تدريبي متخصص للعاملين بإدارتي الاستثمار والتخطيط بوزارة الصحة والسكان تحت عنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى" بحضور الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، آخرين.

ووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة على المستثمرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.

وأكد مجدي النبراوي على التزام الهيئة بتقديم خدمات تدريبية متميزة للعاملين بكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، خاصةً بعد أن حصلت أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 لجودة التدريب،

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الخاص بمفاهيم وأدوات "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى" للعاملين بوزارة الصحة والسكان سيتم على دورتين، تضم كل دورة ٤٠ متدرب من العاملين بالوزارة.

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الهيئة العامة للاستثمار وزارة الصحة والسكان الاستثمار والتخطيط برنامج تدريبي
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