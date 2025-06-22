كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، بينما ارتفع كيلو البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و 135 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و 330 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.