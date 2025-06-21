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وزير الاتصالات يشارك في فعاليات إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي بروما

05:17 م السبت 21 يونيو 2025

وزير الاتصالات يشارك في فعاليات إطلاق مركز الذكاء

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كتبت- آية محمد:

شارك عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة" الذي يأتي ضمن مبادرة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع (G7) لعام 2024، وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العاصمة الإيطالية روما.

تأتي مشاركة طلعت في فعالية إطلاق "مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة، وغف بيان الوزارة اليوم، تلبية للدعوة التي وجهها له أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة في إيطالياـ ويأتي إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المركز تسريع وتيرة التحول الرقمي في القارة الأفريقية وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في القارة، تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للذكاء الاصطناعي، حيث تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها من بينها مصر.

وتتمثل أهداف المركز في تحقيق زيادة كبيرة في إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكري الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، وتطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي في البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الأفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات التنمية، فضلا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعي الأفريقية.

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عمرو طلعت وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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