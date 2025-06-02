سعر الذهب العالمي يرتفع قرب 2% خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1.84%، إلى نحو 3349 دولار للأونصة، خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجعه بنسبة 2% الأسبوع الماضي، مدفوعاً بتزايد التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما أنعش الطلب على الأصول الآمنة.



وصعد سعر الذهب بعد أن نفذت أوكرانيا سلسلة دراماتيكية من الهجمات بالطائرات المسيرة داخل روسيا يوم الأحد، واستهدفت خلالها مطارات عسكرية في مناطق نائية مثل شرق سيبيريا، وفي التوقيت نفسه، شنت موسكو إحدى أطول موجاتها الهجومية على كييف قبيل محادثات سلام حاسمة مقررة هذا الأسبوع.



وفي نهاية الأسبوع أيضاً، أثار الرئيس دونالد ترمب مزيداً من القلق بشأن التجارة العالمية، متعهداً بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية إلى 50%، مما دفع وزير الصناعة الكندي إلى التحذير من رد انتقامي.