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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والطماطم وارتفاع الذهب

01:43 م الخميس 19 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والطماطم، والسمك البلطي، والعدس، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

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الدواجن الطماطم الذهب
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