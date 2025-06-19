كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3187 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4098 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4780 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5463 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169899 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 273150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.