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بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

09:07 م الأربعاء 18 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 18-6-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3210 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4127 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4815 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5502 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38520 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171112 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 275100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 3392 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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