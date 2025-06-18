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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء

03:55 م الأربعاء 18 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.37% عند مستوى 30838 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 199.24 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 55.90 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 143.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.02% عند مستوى 30725 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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