وزير الاتصالات يتفقد مقر شركة "VXI" الأمريكية لخدمات التعهيد

كتبت- آية محمد:



قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية لمقر شركة VXI الأمريكية بالقاهرة والتي تعد من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الشاملة.



وخلال الزيارة، اطلع طلعت على سير العمل داخل الشركة، واستمع من المسؤولين بالشركة إلى عرض حول خطط الشركة التوسعية في السوق المصري، والتي تستهدف زيادة عدد العاملين من أكثر من 1000 موظف حاليًا إلى أكثر من 5000 موظف بنهاية عام 2028، ليصل إجمالى استثماراتها إلى 135 مليون دولار.



وأكد طلعت أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع الشركات العالمية العاملة في مصر في مجال خدمات التعهيد، انطلاقًا من حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لنمو هذه الصناعة الواعدة.



وأوضح أن تشجيع الاستثمار في قطاع خدمات التعهيد يعد أحد المحاور الرئيسية للعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية في مجال خدمات التعهيد.



وأشار طلعت إلى أن مصر تشهد توسعًا مستمرًا في عدد مراكز التعهيد نتيجة للجهود المبذولة لتنمية هذه الصناعة من خلال الاستثمار في بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحوافز، بما يسهم في تعظيم صادرات مصر الرقمية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد؛ مضيفًا: "مستمرون في التعاون مع الشركات العاملة في مجال التعهيد لتوسيع قاعدة الكوادر البشرية المدربة على مصفوفة المهارات التي تتطلبها هذه الشركات".



وخلال جولته داخل الشركة؛ حرص طلعت على الاستماع إلى عدد من الشباب العاملين بالشركة، حيث استعرضوا تجاربهم المهنية وكيف تمكنوا من اتخاذ العمل في مجال خدمات التعهيد مسارًا مهنيًا، رغم تنوع خلفياتهم الأكاديمية، كما تناولوا ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية خلال عملهم بالشركة.



وفي هذا السياق، أكد طلعت حرص الدولة على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة في قطاع خدمات التعهيد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الواعدة التي تتيح آفاقًا واسعة للنمو المهني والتطور الوظيفي، فضلًا عمّا يوفره من عوائد مجزية.







