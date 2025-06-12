كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، والجبن الأبيض والرومي، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر البلطي والكابوريا في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت والعدس.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس