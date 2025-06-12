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36 مليار جنيه خسائر.. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.68% بمنتصف الجلسة

12:52 م الخميس 12 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.68% عند مستوى 32380 نقطة، خلال منتصف جلسة اليوم الخميس.


انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.63%.


وسجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل لـ 36 مليار جنيه ، ليسجل 2.296 تريليون جنيه – وقت كتابة التقرير- مقارنة بـ 2.332 تريليون جنيه سعر الفتح بداية جلسة اليوم.


وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفاض أسهم 162 شركة مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة في حين لم يتغير أسهم 31 شركة.



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البورصة المصرية مؤشر EGX 70 المؤشر الرئيسي للبورصة
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