"فوري": أكثر من 25% من كفاءة عملياتنا ناتجة عن الذكاء الاصطناعي

كتبت- أمنية عاصم:

قال مصطفى النحاس، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة "فوري"، إن الاعتماد الفعّال على الذكاء الاصطناعي يتطلب أولًا بنية بيانات دقيقة ومنظمة.

وأضاف النحاس، أنه كي نستفيد من الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل، لا بد أن تكون البيانات جاهزة ومهيكلة بشكل جيد، فهي الأساس لأي منظومة تحليل أو قرار قائم على الذكاء الاصطناعي".

وجاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني قمة "رايز أب 2025 " في نسختها الثانية عشر.

وانطلقت قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة، بداية من البوم وعلى مدار 3 أيام بداية المقبل في المتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story"، حيث تعود القمة هذا العام لتجمع أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح النحاس، أن "فوري" طورت منصة مركزية لتجميع وتنظيف البيانات، باستخدام تقنيات متعددة، بالإضافة إلى أدوات خاصة باستقبال وتحليل البيانات اللحظية.

وتابع: "بعد جمع البيانات، بدأنا العمل على نماذج التحليل والتنبؤ بسلوك العملاء، وتم تطوير نظم توصية ومتابعة لسلوك المستخدم بهدف تحسين الخدمات المقدمة".

وأشار النحاس، إلى أن الشركة اعتمدت أيضًا على الذكاء الاصطناعي في مراقبة أداء الأنظمة وتوقع الأعطال وتحسين تجربة العملاء، قائلاً: "وصلنا اليوم إلى أن أكثر من 25% من كفاءة عملياتنا ناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا رقم نعتز به".

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على فرق العمل، قال النحاس إن بعض أعضاء الفريق شعروا في البداية بالقلق من أن تقل مساهماتهم أو يتم الاستغناء عن مهاراتهم التقليدية، إلا أن الشركة عملت على إعادة توجيه هذه المهارات نحو أدوار أكثر استراتيجية.

وأضاف: "نعمل على تعزيز ثقافة التكيف مع الذكاء الاصطناعي، بحيث يستغل كل موظف وقته في أعمال ذات قيمة أعلى، ونتيح لهم أدوات مثل IDEs مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في تطوير وتحسين الكود البرمجي بشكل أسرع".

واختتم النحاس حديثه بالإشارة إلى أهمية تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بكل شركة، قائلًا: "النماذج الجاهزة لا تكفي وحدها، لذلك نعمل على تدريب نماذج مخصصة ببياناتنا الداخلية لتناسب احتياجاتنا الدقيقة. نستخدم نماذج مفتوحة المصدر ونُجري عليها تعديلات لتقليل التكلفة وتحقيق أفضل أداء ممكن".