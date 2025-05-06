بُكرة تموّل "آي سابلاي" بـ 3 ملايين دولار لدعم نموها في قطاع توزيع الأدوية

كتبت- منال المصري:

وقّعت شركة "بُكرة"، المتخصصة في تقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شراكة استراتيجية مع شركة "آي سابلاي"، المنصة التكنولوجية المتخصصة في توزيع الأدوية والمستلزمات الصحية محليًا وإقليميًا بقيمة 3 ملايين دولار في إطار نموذج التمويل القائم على الإيرادات، وذلك دعمًا للشركات التكنولوجية الناشئة ذات الرؤى الطموحة في السوق المصري والإقليمي.

تتضمن الشراكة، وفق بيان الشركة اليوم، اتفاقية تمويل استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى دعم نمو "آي سابلاي" وتوسيع انتشارها، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مالية أكثر مرونة للصيدليات، وتعزيز كفاءة عملياتها مع تجار الجملة والمُصنّعين.

قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة إن شراكتهم مع ‘آي سابلاي’ تعكس التزامهم بتعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات الصحية والتوزيع، من خلال تقديم حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة قائمة على الإيرادات، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحسين الوصول إلى الأدوية وتسهيل المعاملات للصيدليات.

وأكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة ‘آي سابلاي’ إن الشراكة ستساعدهم نحو توسيع نطاق خدماتهم وتعزيز قدراتهم التشغيلية وتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل التعاملات مع الصيدليات، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصحي بشكل عام.

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