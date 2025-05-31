كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والخيار، والفلفل، والباذنجان، والجوافة، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم السبت 31-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و8 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و8 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات، و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 33 و43 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و60 جنيهًا.