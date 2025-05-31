إعلان

وزير المالية: سهِّلوا على شركائنا الممولين وحسِّنوا الخدمة

10:34 ص السبت 31 مايو 2025

أحمد كجوك وزير المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:


أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الدقيقة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع.


أدار الوزير، حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، حول فلسفة التسهيلات الضريبية، قائلًا: "كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب؛ لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال".


وأضاف كجوك، فى حديثه الودي مع العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، "سهِّلوا على شركائنا الممولين.. وحسِّنوا الخدمة وأعملوا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم وقدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين وساعدوهم فى الاستفادة من التسهيلات الضريبية واستمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية".


وقال الوزير "إنني سعيد جدًا بقناعة زملائي العاملين بالضرائب بالمسار الإصلاحي المتطور ومبادرتهم بطرح أفكار جديدة للتيسير على الممولين".


وأدار كجوك حوارًا وديًا أيضًا مع بعض الممولين، قائلاً: "الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع هدفنا توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية".


ورافق الوزير خلال جولته الميدانية شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البصل والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

إعلان

إعلان

أمطار رعدية وثلوج وعواصف تشبه الإعصار.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟- فيديو وصو
"برسالة مؤثرة".. علي معلول يعلن رحيله رسميا عن النادي الأهلي
طقس يوم عرفة.. حرارة معتدلة في القاهرة وشديدة بجنوب البلاد في وقفة عيد الأضحى
قبل اجتماع لدعم الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول رام الله