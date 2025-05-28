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اكتشافات جديدة تضيف 18 مليون برميل زيت و3.4 مليار قدم غاز

09:51 م الأربعاء 28 مايو 2025

المهندس كريم بدوي، وزير البترول

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كتبت- دينا كرم:

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم الاكتشافات والاحتياطيات المضافة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنه في منطقة الصحراء الشرقية وخليج السويس، بلغ إجمالي عدد الآبار المحفورة 12 بئرًا، تم تقييم 11 منها، وأسفرت عن تحقيق 6 كشفًا بتروليًا زيت وغاز.

وأشار إلى أن حجم المخزون المضاف من هذه الاكتشافات بلغ نحو 18 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، إلى جانب 3.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وبحسب الوزير، فإن الاحتياطي المسترجع يقدر بنحو 6 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، 1.7 مليار قدم مكعب من الغاز.

كما تم ربط 5 آبار على الإنتاج، بمتوسط إنتاج يومي متوقع يبلغ نحو 5300 برميل من الزيت والمتكثفات.

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المهندس كريم بدوي وزير البترول الاكتشافات والاحتياطيات المضافة من الغاز منطقة الصحراء الشرقية وخليج السويس
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